Реальная угроза или нагнетание? В МИД высказались о закрытии посольств и возможных обстрелах

В ведомстве считают, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировало на переход на дистанционную работу посольства США и других дипломатических представительств иностранных государств в Украине из-за якобы возможной массированной атаки. В ведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности.

Соответствующая информация появилась в пресс-службе МИД 20 ноября. Там подчеркнули, что угрозы обстрелов со стороны России являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов столь же актуальна, как и в предыдущие тысячи дней", — говорится в сообщении.

Там в Министерстве добавили, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, "без какого-либо дополнительного информационного нагнетания".

"Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать к укрытию в случае опасности, как и всякий раз при угрозе российского ракетного обстрела", — пишет пресс-служба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 ноября посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе масштабной воздушной атаки РФ. В связи с этим было сообщено, что посольство в Киеве закроется.

Позже в Главном управлении разведки Украины сказали, что Российская Федерация проводит масштабную информационно-психологическую операцию против Украины. Там отметили, что россияне запустили в сети волну фейков с целью запугать украинцев и осуществить психологическое давление на наше общество. В ГУР также добавили: данные сообщения содержат типичные для российских ИПСО грамматические ошибки.