"Путин достиг пика гнева": какие объекты может атаковать РФ

Уже пять иностранных посольств в Украине выступили с тревожными заявлениями

В среду, 20 ноября, появилась информация о том, что РФ может атаковать ракетами посольства западных стран в Киеве. На фоне этого они начали массово переходить на дистанционную работу и предупреждать своих граждан о потенциальной опасности.

Об этом сообщил ресурс Sky News со ссылкой на слова военного аналитика Шона Белла. По его мнению, в Кремле действительно могли принять решение об усилении атак по столице Украины. Это могло произойти потому что Путин достиг "пика гнева".

"Белл считает, что Путин, вероятно, решил усилить атаки на Киев после того, как США объявили, что разрешат Украине запустить американские ракеты большой дальности по территории России", — пишет Sky News.

Однако не смотря на то, что Киев имеет "довольно эффективную" систему ПВО, а иностранные посольства должны быть защищены международными конвенциями, Путин все-же может решиться атаковать эти объекты в Киеве.

При этом Белл подчеркнул, что решение закрыть посольство США в столице "скорее продиктовано благоразумием".

Напомним, предупреждение США и закрытие многих посольств в Киеве после сообщений о масштабной воздушной атаке не связано с усилением ядерной риторики Кремля . Это связано с угрозой атаки БПЛА и ракет. Об этом сообщили источники в дипломатической миссии. Там добавили, что следят за ситуацией.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 ноября посольство США в Украине предупредило своих граждан об угрозе масштабной воздушной атаки РФ. В связи с этим было сообщено, что посольство в Киеве закроется.

Позже в Главном управлении разведки Украины сказали, что Российская Федерация проводит масштабную информационно-психологическую операцию против Украины. Там отметили, что россияне запустили в сети волну фейков с целью запугать украинцев и осуществить психологическое давление на наше общество. В ГУР также добавили: данные сообщения содержат типичные для российских ИПСО грамматические ошибки.