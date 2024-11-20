"Решение окончательное": политолог объяснил, почему мобилизационный возраст в Украине не снизят

Денежное довольствие может стать ключевым фактором для граждан

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации Плана устойчивости в Верховной Раде объявил, что понижение мобилизационного возраста не планируется. Военное руководство работает над расширением мотивационного пакета для потенциальных контрактников.

Ранее в обществе шли дискуссии о возможном снижении возрастного порога для призыва на военную службу. Политолог Тарас Загородний в эфире "Телеграфа" прокомментировал заявление верховного главнокомандующего.

По словам эксперта, решение главы государства о сохранении текущего мобилизационного возраста правильно. "Я думаю, что это правильный был бы шаг", — сказал Загородний.

Эксперт отметил важность усиления мотивационной составляющей для привлечения военнослужащих. В частности, по его мнению, денежное довольствие может стать ключевым фактором для граждан, рассматривающих возможность заключения контракта с Вооруженными Силами Украины.

"Если есть люди, готовые служить за должную мотивацию, в частности финансовую — это может стать вполне реальным решением. Нет смысла тратить ресурсы на поиск тех, кто по разным причинам не может или не хочет служить. А по поводу снижения мобилизационного возраста — если президент об этом заявил, это решение окончательное", — отметил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дмитрий Корчинский высказал мнение, при каких условиях мобилизационный возраст можно снизить до 14 лет. Политик считает, что если мужчина способен поднять автомат, он уже может стать солдатом.