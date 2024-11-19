Был на войне и потерял ногу: что известно о покойном муже Лины Костенко

Поэтесса была замужем дважды

Лина Костенко — легендарная украинская поэтесса, писательница, лауреат Шевченковской премии, номинантка Нобелевской премии по литературе. Деятельница почти не посещает публичные мероприятия. В последний раз она появлялась в Киеве во время получения звания "Почетный гражданин Киева". В то же время стихи поэтессы продолжают звучать из уст современников.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни поэтессы.

Личная жизнь Лины Костенко

Лина Костенко всегда отличалась незаурядным умом, большим талантом к писательству и особой красотой. Поэтому ее личная жизнь тоже была насыщенной. Впервые она вступила в брак с польским прозаиком Ежи-Яном Пахлевским. Они учились вместе в Московском литературном институте имени Горького.

Фото из сети

Однако брак творческих личностей был непродолжительным. А все потому, что Пахлевский видел свою жизнь в Польше, а Костенко – в Украине. Хотя у супругов появилась дочь Оксана. Сейчас ей 68 лет. Она заведует кафедрой украинистики в Римском университете "Ла Сапьенца".

Также, по слухам, поэтесса имела отношения с писателем и переводчиком Аркадием Добровольским. У них была разница в возрасте 20 лет. Добровольский был одним из тех, кто создавал сценарий к советскому фильму Трактористы. Однако мужчина был женат и имел дочь, поэтому роман был "запретным". Сама Лина никогда не подтверждала эту связь.

Фото: "Энциклопедия Современной Украины"

Второй раз Костенко вышла замуж за директора киностудии имени Довженко Василия Цвиркунова. Они познакомились в 1963 году. Мужчина прошел Вторую мировую войну и имел ампутацию ноги.

Фото из сети

Фото: UA History

В то время Василий был женат и имел сына, однако решил быть с поэтессой. Так, они обручились и жили вместе в течение 25 лет. В браке появился сын Василий. Сейчас ему 55 лет, и мужчина работает программистом в США. Цверкунов же умер в 2000 году от сердечной недостаточности.

Кроме этого, поэтессе приписывали роман с известным украинским поэтом Василием Симоненко. А поэт Дмитрий Павлычко до конца своих дней хранил коробку спичек, которые приобрел для Костенко в 50-х, чтобы зажечь ей сигарету. Однако подтверждения этих романов не было.

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