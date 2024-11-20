После волны угроз РФ Шойгу посетил ядерный центр с разработками

О самих разработках пропагандисты молчат

Россияне продолжают генерировать устрашающие новости и нагнетать обстановку на фоне разрешения ударов по территории РФ. Вместе с ИПСО о якобы масштабном ударе, в сети появилась информация о важном визите Шойгу.

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их словам, бывший министр обороны РФ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Федеральный ядерный центр в Сарове. Там ему была продемонстрирована "экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО (войны в Украине — Ред.)".

При этом, какие именно за разработки ядерного центра могут создаваться в интересах текущей войны — не уточняется.

Стоит отметить, что данная новость появилась в связке с утверждением новой ядерной доктрины РФ, которая очевидно создавалась с оглядкой на войну в Украине, а также с массированным ИПСО по поводу массированной ракетной атаки и угрозе применения стратегической-баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Однако, как отмечают в ГУР, угрозами о массированном обстреле россияне пытаются запугать украинцев и осуществить психологическое давление на наше общество. Украинская разведка призывает граждан страны доверять информации только с официальных ресурсов, а также от спикеров ГУР МО.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Путин до сих пор не применил ядерное оружие.