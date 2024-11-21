Кто из мужчин может выехать за границу в декабре

Оставить страну можно только при наличии соответствующих документов

Во время действия военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины. Однако исключения предусмотрены для отдельных категорий граждан, не подлежащих мобилизации.

Как сообщает правительство, категории мужчин, имеющих право пересечь государственную границу, определяет Постановление Кабинета Министров Украины № 57. Только те, кто входит в определенные группы и имеют соответствующие документы, могут воспользоваться этим правом.

Среди таких категорий:

лица с инвалидностью (любой группы);

родители, самостоятельно воспитывающие детей (ребенок до 18 лет или ребенок с инвалидностью);

многодетные родители (трое или более детей младше 18 лет);

лица, сопровождающие людей с инвалидностью (I или II группы) или ухаживающие за недееспособными близкими родственниками;

мужчины, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания, по подтверждению врачей;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья, из медицинских справок;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести (согласно подтверждающим документам);

военнослужащие, выезжающие на лечение (по заключению Минздрава и с разрешения соответствующих ведомств);

мужчины, постоянно проживающие за границей, при наличии штампа об оформлении постоянного выезда или справки о консульском учете.

Важно отметить, что рабочая виза не является основанием признания постоянного проживания за пределами Украины. Оставить страну можно только при наличии соответствующих документов, подтверждающих статус личности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что угрожает мужчинам, не ставшим на военный учет.