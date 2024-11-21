Хто з чоловіків може виїхати за кордон у грудні

Залишити країну можливо лише за наявності відповідних документів

Під час дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України. Однак винятки передбачені для окремих категорій громадян, які не підлягають мобілізації.

Як повідомляє уряд, категорії чоловіків, які мають право перетнути державний кордон, визначає Постанова Кабінету Міністрів України № 57. Лише ті, хто входить до визначених груп і мають відповідні документи, можуть скористатися цим правом.

Серед таких категорій:

особи з інвалідністю (будь-якої групи);

батьки, що самостійно виховують дітей (дитина до 18 років або дитина з інвалідністю);

багатодітні батьки (троє або більше дітей віком до 18 років);

особи, які супроводжують людей з інвалідністю (І або ІІ групи) або доглядають за недієздатними близькими родичами;

чоловіки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання, за підтвердженням лікарів;

чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я, на підставі медичних довідок;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти (згідно з підтверджуючими документами);

військовослужбовці, які виїжджають на лікування (за висновком МОЗ і з дозволу відповідних відомств);

чоловіки, які постійно проживають за кордоном, за наявності штампу про оформлення постійного виїзду або довідки про консульський облік.

Важливо зазначити, що робоча віза не є підставою для визнання постійного проживання за межами України. Залишити країну можливо лише за наявності відповідних документів, що підтверджують статус особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що загрожує чоловікам, які не стали на військовий облік.