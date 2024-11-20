Не оплатил 17 тыс грн штрафа, заберут 34 тыс грн: правила для нарушителей военного учета

У человека есть два варианта, как не заплатить больше

Военнообязанным, не обновившим свои данные в ТЦК, грозит штраф. Его сумма может увеличиться, если не оплатить в течение 15 дней со дня выписания денежного взыскания.

После истечения этого срока ТЦК и СП направит постановление для принудительного взыскания штрафа в исполнительную службу и, соответственно, он удвоится. Об этом рассказывает адвокат Дарья Тарасенко.

По ее словам, в случае принудительного взыскания штрафа за совершение административного правонарушения с лица взимаются так же расходы на учет правонарушений, размер которых определяет Кабмин. Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Адвокат приводит пример, если правонарушителю выписали штраф в размере 17 тысяч гривен, то в случае его не уплаты в течение 15 дней принудительно взиматься уже будет 34 тысячи гривен.

"Именно поэтому важно в течение 15 дней с момента, когда вы узнали о привлечении вас к административной ответственности или уплатить штраф, или обжаловать его, если считаете, что штраф выписан незаконно", — отметила Тарасенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях военнообязанные платят штраф и таким образом отсрочивают мобилизацию.