Межконтинентальная ракета долетела до Днепра за 5 минут: за сколько долетит до Киева и чем ее сбивать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1327
Расстояние между Днепром и полигоном напрямую составляет около 800 км.
Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой — РС-26 "Рубеж" . Время ее подлета к Днепру составило всего 5 минут, а запускали оружие из Астраханской области.
Об этом сообщают телеграммы-каналы. Хотя официально военное руководство это никак не прокомментировало.
В сообщении также отмечалось, что ракета была выпущена из полигона Капустин Яр. По данным Google карт, расстояние между Днепром и полигоном составляет около 800 км.
До Киева, расположенного на расстоянии примерно 1120 км от полигона (по прямой), ракета долетит за 7 минут.
Сбивать такие ракеты могут американские противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.
Речь идет о THAAD. Однако, к сожалению, Украина не имеет такого вооружения.
Этот ракетный комплекс может перехватывать цели вне и внутри атмосферы. Система умеет видеть цель на расстоянии до 1 тыс. км. Высота перехвата: 150, до 200 км. Стоимость THAAD вместе с оборудованием ~$3 млрд. Недавно США разместили THAAD в Израиле.
Добавим, что пока Украина ищет доказательства преступных действий страны-агрессора, а люди по всему городу собирают обломки этой ракеты, в России пытаются скрыть удар межконтинентальной баллистической ракетой.