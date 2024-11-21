Блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко объяснил ситуацию с обсуждением российских ударов новыми дальнобойными ракетами

Я бы, вообще, советовал все вот эти происходящие сейчас вещи, рассматривать с военной точки зрения.

А то как-то много сигналов Трампу и управления МБР, не привлекая внимания санитаров.

Подняли они перед этим стратеги (стратегические бомбардировщики, — ред.) и сымитировали удар баллистикой, чтобы посмотреть как мы реагируем — излучают РЛС, дергают рубильник, куда прыгают на запасные позиции ЗРК, пустили дроны с камерами.

И потом ударили по энергетике как могли, и копили почти два месяца для залпа изделия.

Могли бы они ткнуть какой-то экспериментальной ракетой, пусть даже с тремя б\ч "Искандера", то ткнули бы как в свое время "Цирконами".

Но в массе залпа в сотню-полторы ракет, и сотне полторы "Шахедов" это был бы исчезающий тоннаж.

ПВО наше выжило как единый организм, не фрагментировано, не подавлено и ослеплено помехами как югославское в свое время. И сейчас ЗРК как бы не большинство уже западных, а значит и ракет, и РЛС, и связи.

Поэтому будут они бить чем смогут и когда накопят, вот и все гадания на МБР.

Красные линии все отодвигаются — Херсонская область, мосты Чонгара, Крым, Курск, и сами россияне не знают где они проходят.

А мы будем это дело сбивать, оно будет падать подбитое, разрушенное кинетикой, промахи, РЭБ — просто реагировать надо на тревоги когда ракеты в воздухе, да и всё.

Спустя 3600 с гаком дней войны на три дня угрожают они нам в соцсетях штучной ракетой. Выдр*стали всё, что могли, а не выходит каменный цветок.

Источник: пост Данильченко в Facebook