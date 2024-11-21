Не "Рубеж", но что-то известное союзникам? Что на Западе пишут о российском ударе по Украине

На Западе полагают, что Путин хотел послать сигнал союзникам Киева.

В четверг, 21 ноября, Россия, по всей вероятности, впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Возможно, речь идет о РС-26 "Рубеж", предназначенной прежде всего для нанесения ядерного удара.

"Телеграф" проанализировал, что о российском ударе по Днепру пишут на Западе.

Это был не "Рубеж"?

Издание Politico публикует материал под названием "Зеленский обвинил Россию в запуске первой межконтинентальной баллистической ракеты по Украине".

"Эта эскалация произошла после того, как президент США Джо Байден в минувшие выходные разрешил использование Украиной дальнобойных американских ракет для ударов по целям на территории России, наконец-то удовлетворив требования президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам снять ограничения на использование предоставленного оружия.

Кремль предупредил о последствиях этого решения", — говорится в тексте.

Дополнительно медиа приводит слова Дэйва Пареса, спикера премьер-министра Великобритании. Он заявил, что сообщения из Украины "вызывают глубокую обеспокоенность".

"Ситуация быстро развивается. Я не хочу опережать наши разведслужбы, которые срочно анализируют эти отчеты, но если это правда, это будет очередным примером низменного, безрассудного и эскалационного поведения России… что лишь усиливает нашу решимость", — сказал спикер.

Американская газета The New York Times пишет, что удар по Днепру "стал очередным эпизодом эскалации в течение недели растущего напряжения между двумя сторонами".

Неназванные западные чиновники в комментарии изданию заявили, что по Украине была выпущена не межконтинентальная баллистическая ракета, а, вероятно, ракета средней дальности, имеющая меньший радиус действия.

"Высокопоставленное чиновник США отметил, что оружие, вероятно, является баллистической ракетой средней дальности, добавив: "Но это новый тип, который мы уже отслеживали", — говорится в материале.

Французское издание Le Monde публикует заявление представитель Министерства иностранных дел Франции: "Понятно, что если этот запуск подтвердится, это будет чрезвычайно серьезным событием и, прежде всего, продолжением эскалационной политики России", — заявил Кристоф Лемуан, подчеркнув при этом, что на данном Франция не имеет "никаких подтверждений" использования МБР.

Никакого военного смысла

Немецкая газета FAZ приводит мнение эксперта Мюнхенского Университета Бундесвера Марка Шиллера, считающего, что вероятная атака межконтинентальными баллистическими ракетами не имела смысла с военной точки зрения.

"С технической точки зрения, Россия стреляет из пушек по воробьям", — сказал он. Ведь обычные боеголовки, которые Россия, вероятно, использовала при атаке, не подходят для поражения отдельных зданий или промышленных предприятий. "Это террористическое оружие", — говорит Шиллер. Москва, очевидно, желала послать сигнал.

FAZ объясняет, что баллистические ракеты чрезвычайно трудно перехватить из-за высокой скорости. Даже современные западные системы Patriot, которыми располагает Украина, могут достигать своего предела с межконтинентальными ракетами. Но не факт, что это МБР, пишут журналисты.

Одной из систем, гораздо лучше подходящей для защиты от таких ракет, является американская система противовоздушной обороны THAAD. Она считается очень надежной в защите от баллистических ракет. Однако пока Вашингтон исключал возможность ее поставки. Сама страна имеет несколько таких систем — и недавно разместила одну из них в Израиле.

Сигналы Западу

Агентство Associated Press считает, что использование даже одной межконтинентальной баллистической ракеты, с обычным боезарядом, "служило бы устрашающим напоминанием о ядерном потенциале России".

"Это также может стать сигналом для западных союзников Украины, что Москва способна наносить удар по ним", — говорится в материале.

Медиа приводит слова министра обороны Великобритании Джона Хили, заявившего, что есть "неподтвержденные сообщения… о запуске Россией новой баллистической ракеты по Украине, который, как мы знаем, они готовили месяцами".

Американский канал CNN пишет: возможное использование Россией межконтинентальной баллистики является напоминанием Западу, что ее возможности значительно больше, чем демонстрировалось ранее, особенно после изменений в политике как Украины, так и России.

"Запад уже долгое время беспокоит возможность эскалации со стороны России в ответ на военные события. На этой неделе Украина нанесла удары по территории России ракетами американского и британско-французского производства, получив разрешение от президента США Джо Байдена на использование дальнобойных американских ракет.

В свою очередь президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину страны, снизив порог для возможного применения ядерного оружия", — отмечает журналист Ник Патон Волш.

Медийщик напоминает, что посольства США, Греции и Испании в Киеве закрылись за день до атаки. Возможно, их предупредили о вероятном запуске МБР и они приняли меры предосторожности: "Ядерное государство, используя ракету такого типа, может решить предупредить другие ядерные государства, чтобы избежать неправильной трактовки такого запуска".

"Россия пыталась и, возможно, добилась успеха в том, чтобы послать сигнал, выпустив, вероятно, новый тип обычной ракеты, способной преодолевать украинскую систему ПВО", — добавляет Волш.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие укрытия помогут спастись от ракеты "Рубеж".