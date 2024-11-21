Украина представила инновационные климатические стартапы на конференции ООН в Баку

Особый интерес вызвал украинский павильон, полностью отделанный экологической бумагой, который после завершения конференции может быть взорван в землю

На конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку Украина представила свои передовые разработки в сфере климатических технологий. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук подчеркнула, что, несмотря на войну и значительные вызовы, страна демонстрирует инновационные идеи, способные изменить будущее не только в Украине, но и на глобальном уровне.

"Наши стартапы предлагают уникальные решения, уже используемые в Украине и за рубежом. Это технологии экологической упаковки, точного земледелия, производства экологической бумаги, а также инновации для зарядки электромобилей. Эти решения уже получили признание на международном рынке", — отметила Гринчук.

Особый интерес вызвал украинский павильон, полностью отделанный экологической бумагой, которая после завершения конференции может быть взорвана в землю. Это символизирует экологичность и постоянство украинских идей.

Международные партнеры высоко оценили представленные проекты. Украина продемонстрировала, что даже в сложных условиях войны она остается лидером по внедрению климатических инноваций, направленных на устойчивое развитие и поддержку окружающей среды.