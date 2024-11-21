Україна представила інноваційні кліматичні стартапи на конференції ООН в Баку

Особливий інтерес викликав український павільйон, який повністю оздоблений екологічним папером, що після завершення конференції може бути висаджений у землю

На конференції ООН зі зміни клімату (COP29) в Баку Україна презентувала свої передові розробки у сфері кліматичних технологій. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук підкреслила, що, попри війну та значні виклики, країна демонструє інноваційні ідеї, які здатні змінити майбутнє не лише в Україні, а й на глобальному рівні.

"Наші стартапи пропонують унікальні рішення, які вже використовуються в Україні та за кордоном. Це технології екологічного пакування, точного землеробства, виробництва екологічного паперу, а також інновації для зарядки електромобілів. Ці рішення вже отримали визнання на міжнародному ринку", — зазначила Гринчук.

Особливий інтерес викликав український павільйон, який повністю оздоблений екологічним папером, що після завершення конференції може бути висаджений у землю. Це символізує екологічність та сталість українських ідей.

Міжнародні партнери високо оцінили представлені проєкти. Україна продемонструвала, що навіть у складних умовах війни вона залишається лідером у впровадженні кліматичних інновацій, які спрямовані на сталий розвиток і підтримку довкілля.