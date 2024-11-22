"Чего орешник, а не березовик?": Сеть взорвалась мемами после того, как Путин заявил о новой российской ракете (фото)

Если россияне рассчитывали на устрашение народа Украины своим новым вооружением – нужно было назвать его как-то иначе.

Украинцы отреагировали тоннами мемов и шуток, когда так называемый "президент" России Владимир Путин озвучил название "новой ракеты", которая якобы прилетела по Днепру утром 21 ноября — "Орешник". Если россияне рассчитывали на устрашение народа Украины своим новым вооружением, нейминг ракеты похоронил эти надежды на старте.

"Телеграф" собрал некоторые мемы, шутки ты комментарии из социальных сетей. Например, очень много людей пошутило прежде всего о том, что нейминг вооружения у российских оккупантов так себе.

Также часть комментариев, мемов и шуток в украинском сегменте интернета посвящена тому, что запугать украинцев не удалось. Особенно с таким названием ракеты. Кроме этого, есть и шутки с прямыми намеками на некоторые физиологические проблемы у Путина, из-за чего ракету, собственно, и назвали "Орешником".

Некоторые создатели мемов намекают на ответ, который придумает Украина. Шутки, кстати, шутками, а все может быть.

Даже нейросеть попросили визуализировать, какие у нее ассоциации с неймингом "Орешник". ИИ ассоциации имеет не очень хорошие.

А, ну и куда без верного российского союзника, старого доброго "пюрера", самопровоглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, Россия впервые в мировой истории опробовала межконтинентальную ракету и сразу по гражданскому населению. Сначала звучали заявления, что это была ракета "Рубеж", и впоследствии Путин сообщил, что использовал против нашей страны новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Ранее "Телеграф" писал, почему удар РФ по Украине межконтинентальной ракетой уникален. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.