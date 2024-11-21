В МИД потролили Захарову за звонок насчет удара межконтинентальной ракетой (видео)

Спикер заявил, что у нас свободная страна

В Министерстве иностранных дел Украины потролили спикера МИД РФ Марию Захарову. Таким образом там отреагировали на то, что во время брифинга неизвестный по телефону попросил ее не давать комментариев относительно удара межконтинентальной баллистической ракетой.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что у него тоже есть телефон. Однако, по его словам, ему никто не звонит во время брифингов.

"Во-первых, потому что у нас свободная страна, и никто не рассказывает ничего. А во-вторых, потому что мы сообщаем правдивые факты", — сказал Тихий.

Ранее представитель МИД в соцсети X сообщил, что Украина ожидает выводы экспертов относительно типа ракеты, которой ударили по Днепру. По его словам, сам удар доказывает, что Россия не стремится к миру и прилагает все усилия к расширению войны.

"Мы ожидаем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила сегодня утром по Украине, которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты. Сам удар доказывает: Россия не стремится к миру. Напротив, она прилагает все усилия для расширения войны", – отметил Тихий.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным СМИ, россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Скорее всего, удар этим оружием пришелся на город Днепр.