Это не препятствие: в Белом доме заверили, что российский "Орешник" не помешает поддерживать Украину

США предоставят Украине дополнительные ракеты-перехватчики для усиления противовоздушной обороны

Попытки устрашения, к которым прибегает российский режим, не помешают США поддерживать Украину. На фоне российской атаки баллистической ракетой средней дальности "Орешник" США продолжат предоставлять Украине новые пакеты вооружения, включая ракеты, а также работать над ускорением их доставки.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 21 ноября. Она заявила, что США знали о предстоящем запуске Россией ракеты задолго до того, как это было сделано, и сейчас не видят признаков подготовки российского режима к применению ядерного оружия в Украине.

Кроме того, пресс-секретарь напомнила заявление президента США Джозефа Байдена о том, что США предоставят Украине дополнительные ракеты-перехватчики для усиления противовоздушной обороны. Их доставка будет значительно ускорена.

"Многие из этих ракет противовоздушной обороны уже были поставлены, и поставки дополнительных ракет ПВО в Украину продолжаются. И поэтому мы будем продолжать это делать, чтобы убедиться, что они укрепляют свои возможности, включая противовоздушную оборону, и предоставить Украине лучшую возможную позицию на поле боя", – добавила она.

Напомним, что в четверг, 21 ноября, Россия впервые в мировой истории опробовала межконтинентальную ракету и сразу по гражданскому населению. Сначала звучали заявления, что это была ракета "Рубеж", и впоследствии Путин сообщил, что использовал против нашей страны новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Ранее "Телеграф" писал, почему удар РФ по Украине межконтинентальной ракетой уникален. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.