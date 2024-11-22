Про нього співали пісню у популярному мультику: що за рослина "орешнік" і як виглядає (фото)

Цей чагарник можна зустріти по всій Євразії

Після появи інформації про назву міжконтинентальної балістичної ракети, якою Росія вдарила по Дніпру, багатьох зацікавило, що це за рослина "орешнік" (українською ліщина). На його честь росіяни назвали свою нову ракету.

Ліщина (російською орешник) (лат. Córylus) — рід чагарників (рідше дерев) сімейства Березові. Ця рослина поширена в Євразії та Північній Америці.

Ці чагарники утворюють підлісок у хвойно-широколистяних лісах. Найбільше поширення та господарське значення має ліщина звичайна (лісовий горіх).

Багато видів роду використовуються і культивуються як горіхоплідні рослини. Крупноплідні форми ліщини, переважно ліщини звичайної, ліщини великої і ліщини понтійської, називають також фундук.

Ліщина

Плоди ліщини являють собою горіхи з щільною шкаралупою, оточені листоподібною зеленою плодовою обгорткою (плюскою) з приквітничків, що розрослися. Горіхи скупчені по два-п’ять, а іноді поодинокі.

Варто зазначити, що російська ракета оснащена роздільною боєголовкою. Її форма віддалено нагадує плоди ліщини.

Згадка про ліщину є у відомому радянському мультфільмі "Пластилінова ворона". У ньому звучить пісня "А може", в якій є говориться про мітлу з ліщини.

Що цікаво, мітли з гілок цього чагарнику досі популярні у Росії. Там досі можна знайти їх у продажу.

Нагадаємо, в четвер, 21 листопада, вранці Росія з Астраханської області запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Президент РФ Володимир Путін заявив, що було застосовано новітню ракету середньої дальності "Горішник" у без'ядерному гіперзвуковому виконанні.