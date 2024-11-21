"Вся Европа против нас": в РФ признали нехватку патронов

В России не хватает патронов для биатлона

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что в РФ не хватает качественных патронов для биатлона. К слову, в сентябре 2024 года Международный союз биатлонистов (IBU) вновь запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

Соответствующий комментарий Каминского приводит ТАСС. Российский тренер признал проблему и добавил, что в Европе якобы также не хватает патронов для биатлона.

"Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе – заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое.

Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас", – сказал Каминский.

Отметим, на проблему нехватки качественных патронов ранее обратил внимание российский биатлонист Антон Бабиков, который из-за этой проблемы даже заговорил об окончании карьеры.

Напомним, в 2022 году юношеский турнир по летнему биатлону в РФ прошел без стрельбы, ведь у организаторов не было патронов. Россия на 80% была зависима от иностранных поставщиков.