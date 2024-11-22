В Киеве и ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги: что известно

Группы шахедов двигаются в сторону разных регионов

В пятницу, 22 ноября, в Киеве и ряде областей Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Для столицы существует угроза применения вражеского БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины и ряд пабликов в Telegram. В направлении Киеве был замечен российский "шахед". Работает ПВО.

Через несколько минут появилась информация о появлении новых вражеских беспилотников:

БпЛА на границе Черкасской и Киевской, направление движения — юго-западное;

БПЛА на Черниговщине, направление движения — юго-западное;

новые группы БпЛА в Сумской области, направление движения — западное, юго-западное.

Также было сообщено об угрозе для Житомира. Беспилотник движется в город с северного направления. Також повідомляється про кілька розвідних БПЛА ворога на Дніпропетровщині.

Граждан просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и перейти в укрытие или в безопасные места.

В 10:47 в Киеве раздался отбой воздушной тревоги. Однако угроза осталась для областей, где продолжается воздушная опасность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в четверг, 21 ноября, в Украине после обеда объявили масштабную воздушную тревогу из-за вероятных пусков межконтинентальной баллистической ракеты. Мониторы написали, что межконтинентальная баллистическая ракета фиксируется только на подлете.