Будет ли штраф, если не сообщил ТЦК об смене места жительства
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Повестки будут проходить по старому адресу
В Украине военнообязанные, которые собираются покинуть место жительства сроком от семи дней, обязаны письменно информировать ТЦК и СП. За неявку в военкомат по повестке предусмотрена административная ответственность.
Об этом рассказал старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот для "Суспільного". По его словам, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1134, военнообязанные должны явиться в военкомат в течение семи дней после получения повестки на почте.
Молот пояснил, что мужчины, планирующие выезд на семь и более дней, обязаны в письменном виде уведомить ТЦК об смене места жительства. Это необходимо для внесения актуальных данных в реестр. В случае неуведомления повестки будут отправляться на предыдущий адрес, указанный в реестре.
"Граждане обязаны прибыть в ТЦК в течение семи дней после получения повестки на почтовом отделении или, если прибыть невозможно, сообщить ТЦК о причине отсутствия с объяснением уважительных причин", — говорит представитель ТЦК.
Также он напомнил, что за неявку в ТЦК предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Напоминаем, что кроме места жительства, украинец должен сам сообщить в ТЦК и СП об изменениях, в частности, если они произошли в:
- семейном состоянии;
- номерах связи;
- адреса электронных почт;
- образовании;
- месте работы;
- должности;
- состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).
В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Если ТЦК и СП могут узнать персональные данные призывника, военнообязанного или резервиста с помощью электронного взаимодействия с другими информационными системами и реестрами, то их нельзя будет привлечь к ответственности.
Ранее "Телеграф" писал, как стать на воинский учет не по месту регистрации. Для этого нужно обратиться в ближайший ТЦК и СП за фактическим местожительством и написать заявление на постановку на учет.