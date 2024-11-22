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Будет ли штраф, если не сообщил ТЦК об смене места жительства

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Правила воинского учета
Правила воинского учета. Фото Коллаж "Телеграфа"

Повестки будут проходить по старому адресу

В Украине военнообязанные, которые собираются покинуть место жительства сроком от семи дней, обязаны письменно информировать ТЦК и СП. За неявку в военкомат по повестке предусмотрена административная ответственность.

Об этом рассказал старший офицер юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрий Молот для "Суспільного". По его словам, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1134, военнообязанные должны явиться в военкомат в течение семи дней после получения повестки на почте.

Молот пояснил, что мужчины, планирующие выезд на семь и более дней, обязаны в письменном виде уведомить ТЦК об смене места жительства. Это необходимо для внесения актуальных данных в реестр. В случае неуведомления повестки будут отправляться на предыдущий адрес, указанный в реестре.

"Граждане обязаны прибыть в ТЦК в течение семи дней после получения повестки на почтовом отделении или, если прибыть невозможно, сообщить ТЦК о причине отсутствия с объяснением уважительных причин", — говорит представитель ТЦК.

Также он напомнил, что за неявку в ТЦК предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напоминаем, что кроме места жительства, украинец должен сам сообщить в ТЦК и СП об изменениях, в частности, если они произошли в:

  • семейном состоянии;
  • номерах связи;
  • адреса электронных почт;
  • образовании;
  • месте работы;
  • должности;
  • состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если ТЦК и СП могут узнать персональные данные призывника, военнообязанного или резервиста с помощью электронного взаимодействия с другими информационными системами и реестрами, то их нельзя будет привлечь к ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, как стать на воинский учет не по месту регистрации. Для этого нужно обратиться в ближайший ТЦК и СП за фактическим местожительством и написать заявление на постановку на учет.

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#Мобилизация #Повестка #Место регистрации #ТЦК