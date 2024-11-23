Не только Голодомор. 3 трагедии, которые советские власти скрывали в Украине (фото, видео)

Массовые смерти не пугали советскую власть, но главное было не допустить огласки

Сокрушающий Голодомор в Украине — не единственная трагедия, к которой причастна советская власть. Еще по меньшей мере три массовых смерти людей произошли с того времени на украинских землях из-за халатности, умысла или невмешательства власти СССР,

Чернобыльская трагедия

26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС произошла ядерная авария, в результате которой уровень радиации в 300 раз превысил мощность взрыва бомбы в Хиросиме. Не говоря о причине аварии, стоит напомнить о реакции власти на нее — она повлекла немало отложенного во времени бедствия. Первоначально советские власти скрывали масштабы аварии, несмотря на разрушение реактора и обвал здания. Радиоактивные материалы распространились по Европе, это было подмечено учеными, причем 60% из них осели в Беларуси. На запрос властей Швеции в СССР не отвечали. Своим гражданам советские власти также ничего не сообщили.

Разрушенный реактор Чернобыльской АЭС

После аварии на Чернобыльской АЭС радиостанция "Припять" выпустила предупреждение об эвакуации через 34 часа, за несколько часов 50 тысяч человек, до этого свободно гулявших по улицам, уехали из своих домов навсегда. При этом активное извержение радиоактивных веществ из разрушенного реактора было остановлено только в конце мая 1986 года. Советское правительство решило объявить об аварии позже и программа "Время" первой передала ее в эфир 28 апреля. О риске радиационного загрязнения последствия для людей не сообщали, а первомайскую демонстрацию в Киеве не отменяли.

Куреневская трагедия

Куреневская трагедия — это одна из крупнейших техногенных катастроф в истории Украины, произошедшая 13 марта 1961 года в Киеве. Вследствие прорыва дамбы, которая удерживала жидкую пульпу из Бабьего Яра, мощный селевой поток затопил район Куреневки, приведя к многочисленным жертвам и разрушениям.

В начале 1950-х годов киевские власти приняли решение о ликвидации Бабьего Яра, как раз представился "подходящий" случай — кирпичному заводу нужно было сливать отходы производства. Их качали иногда круглосуточно весь год — строительство коммунизма требовало кирпича. Однако проект был рассчитан только на 8 часов выкачки и только когда нет морозов.

О проблеме протечек знали — но приказ найти решение за несколько лет до трагедии остался только на бумаге. 13 марта в 6.45 работник заметил размыв, но предотвратить трагедию было невозможно. Вслед за водой пошла пульпа — отходы производства кирпича.

Вода и пульпа лазают все вокруг/ Фото из архива СБУ

С 8.30 вода, смешанная с песком, грунтами, глиной разрушая все на своем пути надвигалась на людей. Волна высотой 8-10 м сносила дома, транспорт, спортивные сооружения. Толщина ила была до 4 метров, пульпа затопила более 30 га.

После трагедии советская власть пыталась уменьшить масштабы катастрофы, замалчивая информацию о количестве жертв и разрушений. Официально погибло 145 человек, но неофициальные данные указывают на возможное количество жертв до 1500 человек. 145 жертв назвали в конце марта, но раскопки продолжались еще в течение 2 лет. Землю просто перекопали экскаваторами, а в остатках пульпы могут до сих пор оставаться тела. Чтобы избежать огласки, найденные тела хоронили не под датой гибели, а приписывая другие даты смерти.

Корюковская трагедия

Небольшой городок в Черниговской области во время Второй мировой (1943 год) стал местом сплошного ужаса — за 3 дня уничтожили 6700 человек, в том числе и детей. Об этом советские власти не хотели сообщать, ведь причиной трагедии был поступок партизан. Они напали на тюрьму в Корюковке, чтобы освободить двоих детей партизанского вожака, убили охранников. По правилам фашистов — всех в населенном пункте после такого должны были казнить.

Все началось 1 марта — в городок заехали 300 человек фашистов (немцев, венгров, русских из польского отряда). Людей расстреливали прямо в их домах или выводили в центр города. Дома сжигали, иногда с все еще живыми жертвами расстрела. Вокруг были отряды партизан — несколько тысяч человек, но они не вмешивались по указанию сверху. Это делали, чтобы вызвать "отклик" населения на трагедию. Через неделю оккупанты вернулись и убили, сжигая заживо тех, кто вернулся на руины поселка после побега. 5612 человек пока остаются неопознанными.

Через десятки лет спустя Украина снова переживает нашествие оккупантов. Россияне устроили резню в Буче, пострадали другие города в Киевские области — даже через год после увольнения находили ранее неизвестные захоронения. С украинцев россияне издевались над всеми оккупированными территориями, Херсонщиной, Харьковщиной — в Изюме нашли братскую могилу для военных и гражданских более чем на 400 тел.