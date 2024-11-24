У Зеленского вывели из себя Захарову неожиданным заявлением о ракете "Орешник"

Подоляк считает, что использование такого оружия абсолютно точно обнуляет возможности о чем-то договориться с Российской Федерацией

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк сказал, что российской ракеты "Орешник" не существует. На такое заявление эмоционально отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В своем комментарии, опубликованном в собственном Telegram-канале она возмутилась, что ранее в Украине якобы признали существование этой ракеты, а сейчас нет.

"Днем ранее Зеленский сказал, что она (ракета "Орешник") существует. До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить. Может, для начала на Банковой определятся, существует ли "Южмаш", — написала Захарова.

Отметим, что ранее в эфире телемарафона Михаил Подоляк сказал следующее:

"Нет никаких "Орешников" в России, это человек неадекватный выдумает себе какие-то названия. Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России" , — сказал советник главы ОП.

Советник подчеркнул, что использование такого оружия, абсолютно точно, на мой взгляд, обнуляет возможности о чем-то договориться с Российской Федерацией.

"Потому что использование межконтинентальной баллистики против гражданского населения — это точно не должно привести к тому, чтобы что-то отдать России, и ожидать, что она будет вести себя в рамках международного права", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 ноября российские военные атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой. Позже президент России Владимир Путин утверждал, что россияне якобы запустили по Днепру "совершенно новую разработку" — ракету "Орешник".