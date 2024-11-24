У Байдена хотели пригласить Украину в НАТО. СМИ сообщили, почему этого не произошло

США продолжат предоставлять Украине оружие

Администрация президента США Джо Байдена после победы Дональда Трампа на выборах рассматривала возможность официального приглашения Украины в НАТО. Однако позже от этой идеи отказались.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Причиной отказа от такого шага стала "незначительная вероятность успеха в краткосрочной перспективе".

По данным издания, у Байдена считают более реалистичным заключение ряда двусторонних соглашений по безопасности. Действующий президент США стремится предоставить максимальную помощь Киеву до истечения своего срока.

Bloomberg пишет, что большую часть остаточных средств, выделенных на помощь Украине, могут использовать для поставки оружия, уже имеющегося в запасах Пентагона. Однако значительное сокращение этих запасов может поставить под угрозу собственную оборонительную способность США.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Байден разрешил украинским военным использовать ATACMS по территории России. Но пока в Курской области.