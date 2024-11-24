У Байдена хотіли запросити Україну до НАТО. ЗМІ повідомили, чому цього не сталося

США продовжать надавати Україні зброю

Адміністрація президента США Джо Байдена після перемоги Дональда Трампа на виборах розглядала можливість офіційного запрошення України до НАТО. Проте пізніше від цієї ідеї відмовилися.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела. Зазначається, що причиною відмови від такого кроку стала "незначна ймовірність успіху в короткостроковій перспективі".

За даними видання, у Байдена вважають більш реалістичним укладання низки двосторонніх угод з питань безпеки. Чинний президент США прагне надати максимальну допомогу Києву до завершення свого терміну.

Bloomberg пише, що більшу частину залишкових коштів, які виділені на допомогу Україні, можуть використати для постачання зброї, яка вже є у запасах Пентагону. Проте значне скорочення цих запасів може поставити під загрозу власну оборонну здатність США.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що Байден за два місяці, які залишилися в нього на посаді, вперше дозволив українським військовим використовувати ATACMS по території Росії. Але поки у Курській області.