Что будет, если не явиться по повестке в ТЦК

Есть четыре уважительные причины, когда можно не прийти в военкомат

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет могут вручать повестки, обязывающие их появляться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Повестка содержит информацию о месте, дате и времени, когда гражданин должен прибыть в районный ТЦК. Об этом сообщает представитель Николаевского ТЦК в эфире телемарафона.

В случае невозможности прибыть вовремя по уважительной причине, гражданин обязан сообщить об этом военкомату в течение трех дней. После этого он еще семь дней, чтобы лично прийти в ТЦК и предоставить подтверждающие документы.

К уважительным причинам относятся:

стихийное бедствие;

активные боевые действия в месте жительства;

болезнь;

смерть близкого родственника.

В случае отсутствия уважительных причин за неявку в ТЦК грозит административная ответственность. Нарушение карается штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен. Заплатить штраф нужно в течение 15 дней. В случае неоплаты его сумма удваивается, а исполнение постановления может производиться принудительно Государственной исполнительной службой Украины.

Напомним, принудительно отправлять на фронт без согласия гражданина запрещено законом.

"Против собственной воли человека не могут отвезти на фронт, ведь это нарушение действующего законодательства. Есть определенный порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", — подчеркивает адвокат Екатерина Анищенко.

Гражданин может написать отказ от повестки и будет нести административную ответственность. Для мужчин, систематически уклоняющихся от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность сроком от 3 до 5 лет.

Юрист отмечает, что не могут призвать на службу забронированных граждан на период мобилизации предприятиями, лиц с инвалидностью, имеющих заключение ВВК о непригодности к военной службе, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитателей, а также многодетных родителей, имеющих троих или более детей.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли штраф, если не сообщил ТЦК об смене места жительства. Мужчины, планирующие выезд на семь и более дней, обязаны об этом в письменном виде сообщить ТЦК.