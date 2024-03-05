Пидько, Пидяк и другие — неожиданные фамилии, имеющие казацкие корни

Некоторые встречаются в исторических документах

В Украине есть немало казацких фамилий, отражающих разнообразные аспекты жизни казаков. Среди них немало таких, которые были не только шутливыми, но указывали на значительный уровень подготовки, привычки или внешний вид казака.

"Телеграф" подобрал пять неожиданных фамилий. У их носителей практически нет однофамильцев.

Малораспространенными и несколько необычными есть Педик, Пидько, Пидан, Пидяк, Пидюра. Согласно данным, эти фамилии имеют упоминания в казацких реестрах и переписях с 1571 года. Чаще встречаются на Полтавщине.

Значение фамилий

Педик: происходит от староукраинского слова "педкий", что означает "толстый", "пухлый". Его могли носить люди с подходящей комплекцией.

Пидько и Пидюра: происходит от староукраинского слова "пидь", что означает "пядь" (мера длины, равная ширине ладони). Эту фамилию могли носить люди, которые были невысокого роста.

Пидан: происходит от слова "пидать", что означает "пить". Его могли носить люди, имевшие склонность к алкоголю.

Пидяк: происходит от староукраинского слова "пид", что означает "под". Эту фамилию могли давать людям, жившим в низменной местности.

Интересные факты

Фамилия Пидюра встречается в исторических документах, связанных с казацким гетманом Иваном Мазепой.

Пидько носил известный украинский писатель и художник Иван Миколайчук.

Фамилия Педик встречается в украинских народных сказках и песнях.

Ранее "Телеграф" писал о перечне самых редких фамилий в Украине. Носители таких фамилий могут насчитать по всей стране менее 50 своих однофамильцев.