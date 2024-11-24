Их значение не знает никто: 11 самых загадочных фамилий в Украине, проверьте в списке свою

Всего таких родовых имен насчитывается одиннадцать

Обычно смысл украинских фамилий понятен, ведь наши предки давали их людям, отталкиваясь от их хобби, особенности внешности, привычек, черт характера и прочего. Однако есть родовые имена, значение и происхождение которых совершенно непонятно даже опытным языковедам.

Об этом говорится в работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Там указан список загадочных родовых имен, которые невозможно разгадать.

Всего таких фамилий насчитывается одиннадцать. При этом, что интересно, несколько из них имеют до двух совет носителей по всей стране, а одна — более 1,5 тысячи.

Самые загадочные украинские фамилии

Галазика

Баляба

Сикилинда

Пиндра

Цубера

Нарепеха

Джичка

Джебка

Шпуй

Цюзь

Пось

Так, фамилия Цубера насчитывает 1791 носителя. У родового имени Баляба есть 170 носителей, а у Пось — 159 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали людям, когда хотели защитить от нечисти целый род. Наши предки верили, что правильно выбранное родовое имя способно отпугнуть злую силу и защитить таким образом семью. Всего таких фамилий насчитывается пять.