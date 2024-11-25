Тищенко мог незаконно обогатиться на 30 млн гривен – расследование

Нардеп также внес неверные ведомости в декларации

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело по факту незаконного обогащения народного депутата Николая Тищенко на сумму в более чем 30 млн гривен.

Об этом сообщил в Telegram журналист-расследователь Олег Новиков. Речь идет о факте приобретения дорогостоящего имущества — его приобрел связанный с Тищенко бывший директор фирмы "Римид" (компания-владелец ресторана "Велюр") Сергей Вакальчук.

По данным Новикова, Вакальчук получил квартиру в Киеве площадью около 100 квадратных метров в доме, где находился ресторан "Велюр"; два земельных участка и дом площадью 332 квадратных метра в Козине под Киевом, а также автомобиль Mercerdes-Benz V250 2016 года выпуска.

Позже Вакальчук получил имущество почти на 9 млн грн, рыночная стоимость которого намного выше. В то же время анализ доходов Вакальчука свидетельствует о том, что он не мог получить такое имущество.

Кроме того, следователи ГБР нашли у Тищенко и его жены мобильные телефоны, 491 550 долларов и 390 100 евро наличных, а также наручные часы Audemars Piguet

Как сообщал "Телеграф" ранее, Николай Тищенко назвал судью "кумом" во время недавнего заседания суда.