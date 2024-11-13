Несмотря на домашний арест: Тищенко заметили на улицах Киева, как он это объяснил (обновлено)

19 сентября суд продлил нардепу Николаю Тищенко меру пресечения еще на два месяца

Народного депутата Николая Тищенко, которого обязали находиться под круглосуточным домашним арестом вместе с ношением электронного браслета, заметили на улицах Киева. Несмотря на головной убор, народного депутата узнали прохожие.

Фотографию опубликовали в одном из пабликов в Telegram. При этом не указано, на какой из улиц был замечен народный избранник.

"Вот это да. Тищенко заметили на улицах Киева, после того, как суд оставил его под круглосуточным домашним арестом", — говорится в сообщении.

Обновлено

В своем Telegram-канале Николай Тищенко прокомментировал свое появление на улицах Киева.

"Когда так уж соскучились по Тищенко, что даже путь от дома в суд становится самой главной сенсацией в стране. Спасибо, что не забываете;) Все норм, скоро увидимся", — написал он.

19 сентября суд продлил нардепу Николаю Тищенко меру пресечения еще на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста. Народный избранник обязан носить электронный браслет, а также придерживаться предварительно возложенных на него обязанностей.

В то же время следует отметить, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или в случае болезни подозреваемый может покинуть жилье в запрещенное время, предварительно проинформировав об этом правоохранительные органы. Кроме того, покидать жилье можно и в случае вызова в судебные органы или к следователю.

Журналисты издания "Телеграф" пытались связаться с нардепом, чтобы получить комментарий. На момент публикации новости мы все еще ждем ответа.

Напомним, Государственное бюро расследования (ГБР) объявило Тищенко о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Если он признан виновным, он может получить 5 лет тюрьмы.

Добавим, что по этому же делу в июне суд отправил охранника Тищенко под стражу на два месяца без права внесения залога. Речь идет об экс-полицейском Богдане Писаренко, который участвовал в нападении на военного в Днепре.