Тищенко во время заседания назвал судью "кумом" и рассмешил зал (видео)

Без казусов не обошлось

В четверг, 14 ноября, столичный суд в очередной раз избирает меру пресения для нардепа Николая Тищенко, которого несмотря на домашний арест на днях заметили на улицах Киева. Во время заседания Тищенко внезапно назвал судью "своим кумом".

Данное высказываение нардепа рассмешило присутствующих, однако он быстро "объяснился". Соответствующее видео опубликовал Obozrevatel.

Нардеп Николай Тищенко во время своего обращения назвал судью "своим кумом".

"Иногда они говорят, что мы с вами находимся в родственных связях. Они говорят, что мы кумовья. То есть, вы — мой кум", — неожиданно заявил Тищенко.

Затем нардеп спешно добавил, что не хотел бы, чтобы его и судью люди подозревали бы в "кумовстве", или любых других родственных связях. При этом он довал, что больше не хочет слышать ничего подобного и призвал своих адвокатов полностью защищать его честь и достоинство.

Стоит отметить, что на вопрос журналистов о том, где Тищенко или его защитник прочитали о "кумовстве" с судьей они ничего не ответили и поспешили покинуть зал заседаний.

До этого, 19 сентября суд продлил нардепу Николаю Тищенко меру пресечения еще на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста. Народный избранник обязан носить электронный браслет, а также придерживаться предварительно возложенных на него обязанностей.

Николай Тищенко все обвинения в отношении себя отвергает и называет "инцидент" с избиением военного в Днепре — провокацией.

Напомним, что Государственное бюро расследования (ГБР) объявило Тищенко о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Если он будет признан виновным, он может получить 5 лет тюрьмы.

В то же время адвокаты Тищенко подчеркнули, что подозрение необоснованно, а мера пресечения может даже парализовать работу парламента. Ведь при отсутствии нардепа на работе будет не хватать голосов на какой-то важный законопроект.

Добавим, что по этому же делу в июне суд отправил охранника Тищенко под стражу на два месяца без права внесения залога.

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