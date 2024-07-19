Тищенко навел российский удар по Днепру? Нардеп попал в новый скандал

Рейды по "ботофермам" внесли свой вклад

В Днепре горожане обвиняют скандального нардепа Николая Тищенко в том, что он скорректировал удар по одному из зданий почти в центре города. Речь идет о попадании российской ракеты в девятиэтажку 28 июня.

Об этом сообщает военный волонтер, журналист, общественный активист Денис Кошельник. По его словам, днепряне обратились к Службе безопасности Украины (СБУ), Государственному бюро расследования (ГБР) и Генпрокурору Украины с просьбой расследовать эту ситуацию.

Отмечается, что, снимая видео о рейдах "ботофермами" в Днепре, народный депутат Николай Тищенко назвал один из адресов — ул. Виконкомівська 24. И после этого, в результате 28 июня российские оккупанты ударили ракетой по соседнему с этим адресом зданию. Было разрушено несколько этажей, пострадали десятки человек.

По мнению днепрян, именно из-за публичного объявления Николаем Тищенко адреса их дома в Днепре, оккупанты ударили по нему. Жители города требуют расследования.

Отметим, что в телеграм-канале Тищенко также опубликованы адреса, где, по его информации, работают мошенники. И адрес ул. Виконкомівська 24 среди них есть.

Напомним, что в результате удара 28 июня по жилой многоэтажке были ранены 12 человек, среди которых беременная женщина и 7-месячный младенец. Российская ракета разрушила более 4 этажей, при ликвидации удара также произошел обвал стен.

Ранее "Телеграф" писал, что мать Тищенко рассказала о бизнесе возле метро, хейтерах сына и его скандалах.