Суд продлил домашний арест Тищенко. Сколько будет сидеть нардеп

Народный депутат обвиняется в нападении на ветерана войны в Днепре летом этого года

Печерский районный суд Киева принял решение оставить народного депутата Украины Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщило "Суспільне". По новому приговору суда Тищенко останется под арестом до 23 декабря текущего года.

Сторона обвинения запросила для Тищенко круглосуточный домашний арест, а защита с этим не согласилась. Адвокаты просили изменить меру пресечения на ночной домашний арест, либо же на личные обязательства, чтобы Тищенко мог продолжать работу народным депутатом Украины.

Напомним, Николаю Тищенко Государственное бюро расследований объявило о подозрении в незаконном лишении свободы человека. Речь идет об инциденте, который произошел в Днепре летом текущего года.

Тогда нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для "борьбы" с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Павлова, позывной "Сын" — он гулял с женой и маленьким ребенком.

Люди из окружения Тищенко скрутили Павлова, надели на него наручники, повалили на землю и стали избивать. Позже Тищенко заявит, что Павлов якобы не служил в "Кракене", а входил в охрану т.н. "сети ботоферм" с кодовым названием "Девятки".

Правоохранительные органы вычислили людей, которые в тот день находились с Тищенко в Днепре. Один из них оказался экс-депутатом от запрещенной "ОПЗЖ" Сергеем Савченко. Также в окружении одиозного нардепа был сотрудник полиции Богдан Писаренко — позже его уволили.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Николай Тищенко назвал судью "кумом" во время недавнего заседания суда.