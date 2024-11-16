Охранник Тищенко решил "слить" своего босса и избежал тюрьмы
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Неожиданный поворот
Охранник из "свиты" нардепа Николая Тищенко, который во время заседания назвал судью "кумом", Сергей Цубера пошел на сделку со следствием и пообещал давать показания против своего бывшего босса. Мужчину подозревали в пытках и незаконном лишении свободы человека.
Благодаря своему решению Цубера отделался условным сроком и уже вышел на свободу. Об этом стало известно из приговора районного суда города Днепропетровска от 13 ноября.
Цубера признал себя виновным по обвинению в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору и пыткам. Он раскаялся в содеянном и пошел на сделку со следствием. Мужчина обязался давать обличительные показания против других людей, причастных к уголовному правонарушению. Таким образом он будет свидетельствовать против своего бывшего "начальника" — нардепа Николая Тищенко.
Благодаря своему решению Цубера получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Цубер был освобожден из-под стражи в Киевском следственном изоляторе.
Сам нардеп сейчас находится под домашним арестом с обязательством носить электронный браслет.
Напомним, охранник Тищенко входил в "свиту" нардепа, которая в Днепре 20 июня напала на экс-военного. Мужчину скрутили, надели на него наручники и били. Все из-за его критики в адрес нардепа.
После того как этот инцидент получил огласку, этим делом занялись правоохранители. Они установили нападающих и провели у них обыски. Были они и у народного депутата Николая Тищенко, у которого нашли много денег и дорогие аксессуары.
Нардепу избирали меру пресения в Печерском суде. Он успел пообщаться с журналистами до заседания и сделать несколько громких заявлений.
Его все же отправили под домашний арест, но электронный браслет одели не сразу. В соцсетях появилось видео, как нардеп отдыхает в ресторане после судебного заседания. Это возмутило обычных украинцев.
Затем суд в очередной раз продлил нардепу Николаю Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Народный избранник обязан носить электронный браслет, а также придерживаться предварительно возложенных на него обязанностей.
Николай Тищенко все обвинения в отношении себя отвергает и называет "инцидент" с избиением военного в Днепре — провокацией.
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