"Может, лучше буржуйки?": в сети гневно обсуждают космические цены на елки на Львовщине (видео)

Пользователи сети предлагают потратить эти деньги на помощь военным

За месяц до начала рожденственско-новогодних праздников во Львовской области уже начали продавать первые елки. Однако цены на них в этом году устанавливают просто космические.

В сети появилось соответствующее видео, на котором озвучивается стоимость елок. Минимальная цена — 1800 гривен.

Итоговый ценник на праздничное деревцо формируется в зависимости от его размера. Средние елки обойдутся примерно в 3000-3500 гривен. А елки свыше трех метров в высоту будут стоить 5500 гривен.

Реакция сети на стоимость елок

В комментариях под видео пользователи отреагировали на высокие цены на елки в этом году. Некоторые отметили, что эти деньги можно было бы потратить на помощь нашим военным на фронт.

В то же время на Facebook-странице Подольского лесного офиса сообщают, что продажа елок вскоре будет открыта на Буковине, Тернопольщине и в Хмельницкой области. Цены будут следующими:

Маленькая елка (1,5м) обойдется в среднем 150-200 грн.

Высокая (свыше 3 м) будет стоить ориентировочно 600 грн.

Ель — от 120 до 190 грн за метр (с НДС).

Сосна: от 120 до 170 грн за метр (с НДС).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской городской государственной администрации рассказали, кто заплатит за главную елку страны в этом году.