В КГГА рассказали, кто заплатит за главную елку страны

Массовые мероприятия и ярмарки, в этом году, проводиться не будут

В администрации столицы рассказали, за какие средства планируется устанавливать новогоднюю елку в этом году на Софийской площади. Как и в прошлые годы тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций в Киеве не будут.

Однако, чтобы не оставлять киевлян без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки за счет меценатов. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В частности, в город обратилось ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" с предложениями обустроить новогоднюю елку и декор, которые уже есть у него в распоряжении. Кроме того, они готовы взять на себя установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение," — говорится в сообщении.

Однако установка главной елки страны на Софийской площади станет возможна только если соответствующее решение одобрит Совет обороны города Киева.

"На сегодня разработан новогодний дизайн-проект локации. В нем предусмотрена установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Все работы по обустройству новогодней локации должны сделать за средства меценатов", — подчеркнули в КГГА.

Окончательное решение о возможности монтажа елки будут принимать в конце ноября.

При этом в столице не предусмотрено никаких массовых празднований, таких как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях.

Как будет выглядеть елка в этом году

Предполагается, что главная елка страны появится на Софиевской площади в Киеве до 6 декабря. Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий.

По словам организатора, елка будет белого цвета, на ней будут небесно-голубые гирлянды, а также серебристые и белые игрушки, матовые и глянцевые.

Как отметил организатор, основные характеристики уже определены: главная елка сезона 2024-2025 будет достигать 12-15 метров и уже традиционно появится в центре города к 6 декабря. В этом году ее украсят в белый цвет, что будет иметь символическое содержание.

"Белый цвет елки символизирует белое полотно, жизнь из чистого листа. Голубые гирлянды — это чистое небо над страной. И по нашему первому замыслу, по белому холсту "новую историю страны" писали бы дети из школ разных уголков страны", — поделился Добруцкий.

Вероятно, у елки появится фотозона с QR-кодом для благотворительных взносов. Кроме этого, по словам Добруцкого, организаторы планируют поставить маленькую сувенирную палатку.

Какой была елка в прошлом году

Елка была традиционно установлена на Софиевской площади. Огни на ней зажгли 6 декабря. Простояло праздничное дерево до 10 января.

Известно, что 12-метровая елка была искусственная, как и в прошлом году. Она устанавливалась за деньги меценатов, а тема локации называлась "Храбрые сердца" и была посвящена украинским защитникам и защитницам. На вершине елки вместо звезды красовался золотистый трезубец, а игрушки подобраны в цвета флага — голубые и желтые.

Традиционных ярмарок на локации не было. Однако здесь установили патриотическую фотозону в виде сердец, возле которой были небольшие елки с сине-желтыми игрушками.

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