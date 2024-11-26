"Може, краще буржуйки?": у мережі гнівно обговорюють космічні ціни на ялинки на Львівщині (відео)

Користувачі мережі пропонують витратити ці гроші на допомогу військовим

За місяць до початку різдвяно-новорічних свят на Львівщині вже почали продавати перші ялинки. Проте, ціни на них цього року встановлюють просто космічні.

У мережі з’явилося відповідне відео, на якому озвучується вартість ялинок. Мінімальна ціна – 1800 гривень.

Підсумковий цінник на урочисте дерево формується залежно від його розміру. Середні ялинки коштуватимуть приблизно 3000-3500 гривень. А ялинки понад три метри заввишки коштуватимуть 5500 гривень.

Реакція мережі на вартість ялинок

У коментарях під відео користувачі відреагували на високі ціни на ялинки цього року. Дехто наголосив, що ці гроші можна було б витратити на допомогу нашим військовим на фронт.

Водночас на Facebook-сторінці Подільського лісового офісу повідомляють, що продаж ялинок незабаром буде відкритий на Буковині, Тернопільщині та на Хмельниччині. Ціни будуть наступними:

Маленька ялинка (1,5 м) коштуватиме в середньому 150-200 грн.

Висока (понад 3 м) коштуватиме орієнтовно 600 грн.

Ялина — від 120 до 190 грн за метр (з ПДВ).

Сосна: від 120 до 170 грн за метр (з ПДВ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Київській міській державній адміністрації розповіли, хто заплатить за головну ялинку країни цього року.