"Киевстар" могут продать? Какая судьба ждет компанию в дальнейшем

Поглощение VEON указанными фондами приветствуется украинским правительством и не только

Бывший государственный секретарь США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео, входящий в состав директоров "Киевстара", не исключает его продажу США. Он сам подтвердил, что готов рассмотреть идею "дружественного поглощения" компании VEON, управляющей "Киевстаром", пулом американских инвестфондов.

В их числе оказались такие игроки как Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts и The Carlyle Group. Об этом пишет Mediasat.

Также было опубликовано соответствующее видно, на котором Помпео дает однозначные ответы на этот счет.

"На заданный Семлером вопрос "Would you be open to such a bid? — Вы готовы рассмотреть такое предложение?" Помпео ответил вполне однозначно и положительно, "Yeah, of course — Да, конечно", — говорится в материале.

В заметке Capitol Intelligence Group в начале октября было указано, что поглощение VEON указанными фондами приветствуется украинским правительством, министром торговли США, президентом Всемирного банка и Европейским банком реконструкции и развития.

Дружественное поглощение означает, что у VEON должен полностью измениться состав акционеров. Все нынешние собственники, включая LetterOne, должны получить деньги за свои акции и уйти.

Стоит напомнить, что 4 октября 2023 года суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на корпоративные права в виде: 100% уставного капитала ООО "Лайфселл", принадлежащих зарегистрированной в Нидерландах компании Lifecell Ventures Cooperatief UA и 99,99% уставного капитала ЧАО "Киевстар" в виде акций, принадлежащих зарегистрированной в Нидерландах компании Veon Holdings BV. Позже суд отменил это решение.

Оказалось, что нужно было наложить арест только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара, то есть части принадлежащих структурам, связанным с LetterOne.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года стало известно, что СБУ нашла хакеров, которые атаковали Киевстар. В сентябре текущего года в "Киевстаре" произошел массовый сбор.