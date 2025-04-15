Шансы на завершение боевых действий в Украине резко упали (инфографика)

Вероятность прекращения боевых действий до июля сейчас оценивается в 19%

Букмекеры принимают ставки на дату прекращения огня на фронте российско-украинской войны. Шансы значительно упали по сравнению с прогнозами, которые давались в марте текущего года.

Так, букмекеры оценивают вероятность взаимно согласованного прекращения военных действий между Россией и Украиной до июля и конца 2025 года. Данные опубликованы на платформе Polymarket.

Сейчас вероятность заключения официального перемирия до конца июня оценивается всего в 19%. И это при том, что еще месяц назад этот же показатель составлял 64%. Это говорит о том, что в апреле люди потеряли уверенность на возможность прекращения огня в ближайшем будущем.

Что касается прогнозов на более длительный период, а именно до конца года, шансы на официальное перемирие тоже существенно упали, хотя и не до такого низкого показателя. На данный момент букмекеры, которые еще месяц назад оценивали его вероятность в 78%, теперь дают лишь 44%.

Справка: Polymarket — децентрализованная платформа рынков прогнозов которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий. Используя криптовалюту, пользователи покупают и продают акции, чтобы сделать ставку на вероятность выбранного ими события.

Напомним, ставки на то, что Владимир Зеленский покинет пост президента Украины до июля 2025, стремительно упали. Если в феврале 2025 года вероятность такого сценария оценивали в 26%, то сейчас только в 9%.