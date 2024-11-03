Что не так с новым телефонным кодом 077 от "Киевстар": журналист предупредил украинцев

Журналист рассказал, что не так с новым телефонным кодом

В пятницу, 1 ноября, компания "Киевстар" объявила о запуске продажи первых номеров с новым кодом "077". Тем не менее, с появлением этого кода проблем стало больше.

Об этом в Facebook написал заслуженный журналист Украины, бывший советник главы Администрации президента Украины, эксперт по политическим стратегиям и коммуникациям Юрий Чевордов. Он отметил, что на данный момент с новым номером не работают такие приложения, как WhatsApp, FaceTime, Instagram.

"Конечно, я по традиции купил себе номер, чтобы сделать очередной апгрейд. Но ведь Киевстар такой Киевстар. Большинство приложений, критически важных, таких как WhatsApp, FaceTime, Instagram и т.д., с новым номером не работают, потому что, по-видимому, не знают этого кода", — написал Чевордов.

Журналист заявил, что не понимает, зачем сейчас понадобилось выпускать неготовую продукцию.

"Киевстар говорит, что активно над этим работает… Это понятно. Приятно и почетно чувствовать себя тестировщиком, но непонятно, зачем сырой продукт выпускать на рынок", — написал Чевордов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинские мобильные операторы не смогут выполнить требование по обеспечению работы базовых станций без внешнего электроснабжения в течение 10 часов.