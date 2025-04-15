Лифт для одного: где находится самый маленький подъемник в Киеве (фото)

Этот уникальный подъемник до сих пор функционирует

В самом сердце Киева, в старинном доме по адресу улица Прорезная, 11-в, находится настоящий городская достопримечательность — самый маленький лифт столицы. Его пол занимает всего около половины квадратного метра, а ширина кабины едва достигает полуметра.

Для сравнения, стандартная площадь лифтовой кабины в современных домах составляет около 1,5-2 квадратных метров. То есть этот "малыш" может поднять только одного человека.

История создания

Этот миниатюрный подъемник появился в 1950-х годах по инициативе советского чиновника, который из-за проблем со здоровьем не мог легко подниматься по лестнице. По одной из версий, это был руководитель проектного института, ветеран войны, стремившийся облегчить себе повседневную жизнь. Остальные рассказы связывают лифт с министром пищевой промышленности или даже с потребностями его жены. Точных фактов нет, но все соглашаются, что из-за ограниченного пространства между лестницей установить стандартный лифт было невозможно, поэтому пришлось создать такую компактную конструкцию.

Особенности конструкции

Внешний вид лифта действительно уникален: это маленькая кабина с двойной дверью — наружные деревянные, окрашенные в серый цвет, а внутренние — из открывающихся внутрь фанеры. Кабина имеет удлиненную форму, и даже человеку среднего телосложения в нем тесно. Лифт работает, но во время движения издает характерное громкое тарахтение, которое слышно даже на улице. Максимальная грузоподъемность – 85 кг, поэтому пользоваться им советуют осторожно.

Интересно, что лифт был изготовлен на одном из киевских заводов, специализировавшихся на производстве подъемного оборудования для промышленных объектов. Его механизм — простой, но надежный, что позволяет ему работать до сих пор, несмотря на почтенный возраст.

Атмосфера вокруг дома

Само здание, в котором расположен лифт, спрятано во дворах между плотной застройкой, а вход ведет через узкий переулок, разрисованный в бело-черных тонах уличными художниками. На стенах можно увидеть изображения прохожих в смокингах, влюбленных пар за столом ресторана и официанта с бокалами, что придает месту особый шарм.

Итак, самый маленький лифт Киева – это не просто технический памятник, а настоящий символ индивидуального подхода и архитектурной уникальности города. Он сохраняет историю прошлого столетия и продолжает удивлять киевлян и гостей столицы своей необычностью.

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