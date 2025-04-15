"Это красные линии": Зеленский подверг критике слова Уиткоффа и сделал заявление о Patriot

Также гарант Конституции высказался о соглашении с Трампом по поводу полезных ископаемых

Во вторник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Глава государства подчеркнул, что признание оккупированных украинских территорий российскими является красными линиями.

Он назвал переговоры с США по поводу полезных ископаемых "положительными" и сказал, что Киев готов купить "Пэтриоты". "Телеграф" собрал основные заявления украинского лидера, которые он сделал во время совместной пресс-конференции в Одессе.

"Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому опять же – о территориях нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии – признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские. Представитель Трампа Уиткофф обсуждает вопрос вне своей компетенции", — сказал Зеленский.

Также гарант Конституции назвал переговоры с США по поводу полезных ископаемых "положительными" и анонсировал новые встречи, несмотря на то, что последние переговоры о недрах СМИ характеризовали как напряженные.

"Именно стабильность и предсказуемость поддержки Украины является правильным стимулом для России, стимулом к дипломатии. Они там, в Москве, должны видеть, что Украину не оставят один на один с войной", – заявил Зеленский.

Президент отметил важность того, чтобы и дальше продолжалась совместная работа в рамках коалиции желающих и способных обеспечить безопасность. По его словам, Британия, Франция, другие страны НАТО уже активно готовят основу для контингента безопасности в Украине.

"И также должна заработать максимально эффективно миссия НАТО по оказанию помощи и тренировок для Украины в Висбадене. Ее эффективность — это защита жизней наших людей", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также акцентировал внимание на острой потребности Украины в системах ПВО и ракетах к ним и добавил, что Киев рассчитывает на реализацию договоренностей по ПВО с партнерами в Европе и США.

"Пэтриоты" – это оборонительное оружие, и мы не просто просим о "Пэтриотах" – мы готовы купить их. И это сугубо политический вопрос: системы в мире есть, ракеты к "Пэтриотам" тоже есть, и исключительно от решений политиков зависит, будет ли у нас достаточно защиты от российской баллистики", — подчеркнул он.

Напомним, НАТО не примет участие в направлении миротворцев в Украину, генсек Альянса Марк Рютте считает это маловероятным. Однако союзники НАТО могут быть вовлечены в военный контингент, расположенный в Украине.