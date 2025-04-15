Дом в роскошном городке, тендеры без конкуренции: что скрывается за мониторингом СМИ от "слуги" Мариковского

За отдельный еженедельный отчет по телемарафону его компании платят еще 258 тыс. грн

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мариковский зарабатывает миллионы гривен на государственных подрядах за мониторинг телемарафона и украинских СМИ. Его компания ежегодно получает все большие суммы из бюджета, а сам нардеп стал фигурантом уголовного производства из-за ложного декларирования состояния.

Как сообщает OBOZ.UA, компания "Медиатека", конечным бенефициаром которой является Мариковский, в 2024 году имела общий доход более чем в 10 млн грн, из которых 9,1 млн грн составили именно государственные закупки. Услуги включают в себя мониторинг 10 телеканалов, 50 печатных СМИ и более 1000 онлайн-ресурсов. За отдельный еженедельный отчет по телемарафону компании заплатят еще 258 тыс. грн. Для сравнения, в 2019 году за те же услуги госпредприятие платило в десять раз меньше — 720 тыс. грн.

В 2025 году "Медиатека" также выиграла тендер на сумму 240 тысяч. грн от Центра гуманитарного разминирования, где обязалась готовить еженедельные отчеты об упоминаниях в СМИ. Согласно анализу тендеров, компания Мариковского часто предлагает высокую цену, однако выигрывает благодаря формальным основаниям — отклонение предложений конкурентов из-за несоответствия технической документации. К примеру, в тендере "Укрэнерго" фирма "Семантрум" предлагала мониторинг за 478 тыс. грн, однако победила "Медиатека" с ценой 703,3 тыс. грн. грн. Во многих тендерах она была единственным участником, полностью устранявшим конкуренцию.

Какие услуги должны предоставить

Что предусмотрено договором

Кто выиграл тендер

Декларация нардепа

При этом сам нардеп, судя по декларации, имеет довольно скромные официальные доходы. В 2024 году он задекларировал среднюю зарплату в 62,2 тыс. грн в месяц, два кредита и сбережения менее 6 тыс. грн. грн. Его жена зарабатывает как ФЛП и получает социальные выплаты, а также помощь от иностранных граждан. В 2021 году Мариковский стал владельцем дома на 163 кв.м в закрытом городке Green Wood Club в Козине — одной из самых дорогих локаций под Киевом. На рынке аналогичная недвижимость стоит от 16,7 млн. грн., но депутат задекларировал покупку за 4,5 млн. грн.

Как выглядит городок

Где расположен дом

Авто жены

В декларации ранее также фигурировали 32 биткоина, которые нардеп якобы получил в 2019 году. Впоследствии НАБУ установило, что указанный криптогаманец не принадлежал Мариковскому, а все транзакции совершали иностранцы. Высший антикоррупционный суд в апреле 2024 года закрыл производство по истечении сроков давности. Сам политик признал ошибку и заявил в Facebook, что в 2020 году допустил "существенные неточности" в декларации.

На этом фоне компания Мариковского продолжает заключать государственные контракты. Эксперты подвергают сомнению целесообразность расходования более 12 млн грн из бюджета на мониторинг, который можно организовать дешевле — через ИТ-продукты или внутренние коммуникационные службы государственных органов. OBOZ.UA направил соответствующие запросы в госучреждения, заключившие соглашения с "Медиатекой".