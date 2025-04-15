Не появляются на публике и соцсетях: что известно о детях Владимира Зеленского и где они сейчас

Дочь президента учится в университете, а сын — в школе

Президент Украины Владимир Зеленский, который сильно изменился за три года войны, не стал отправлять своих наследников за границу, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Но при этом, сын и дочь главы государства, в целях безопасности, стараются вести закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети президента Украины и что о них известно. У Владимира Зеленского есть 12-летний сын Кирилл и 20-летняя дочь Александра.

Как выглядят дети Зеленского и где они сейчас

Александра Зеленская — что известно о дочери президента Украины

Александра — первый ребенок Владимира Зеленского и его супруги Елены. Она родилась 15 июня 2004 года в Киеве. Среднее образование дочь главы государства получала в престижной Новопечерской школе в столице, где на тот момент обучение стоило в районе 10-12 тысяч долларов в год.

Владимир Зеленский вместе с женой и дочерью

Известно, что ученики этой школы получали учебники, планшеты, а также форму, дизайнером которой является Лилия Пустовит. Помимо этого, в стоимость входило двухразовое питание и ежегодный медицинский осмотр. В сети есть несколько фотографий из школьной жизни Александры.

Александра Зеленская в школе

В 2016 году дочь Зеленского появилась на шоу "Рассмеши комика", в жюри которого сидел ее отец. Александра тогда забрала главный приз — 50 тысяч гривен. Но свою жизнь с шоу-бизнесом она не захотела связывать.

Сейчас Александре 20 лет и она получает высшее образование в одном из киевских университетов. Девушка выбрала юридическую специальность. До начала полномасштабной войны дочь Владимира Зеленского вела социальные сети и делилась с подписчиками моментами своей жизни. Но сейчас, судя по всему, в целях безопасности, перестала "светиться".

Как выглядит дочь Владимира Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью журналисту Пирсу Моргану за 2024 год рассказала, что ее дочь Александра состоит в отношениях с мальчиком, который родом из Мариуполя. Вместе с семьей в начале полномасштабной войны он оказался в эпицентре боевых действия, они спасались от бомбардировок в подвалах и стали свидетелями убийства соседей российскими оккупантами.

Владимир Зеленский вместе с семьей

Елена Зеленская не стала раскрывать ни имени, ни возраста бойфренда своей дочери, лишь отметила, что они вместе ходили на премьеру фильма "20 дней в Мариуполе" и во время просмотра не могли сдерживать слез.

Александра Зеленская учится в университете

В открытом доступе нет их общих фотографий и неизвестно, продолжает ли пара отношения на данный момент.

Кирилл Зеленский — что известно о сыне президента Украины

Сын Елены и Владимира Зеленских появился на свет 21 января 2013 года. Мальчик также учится в Новопечерской школе Киева. В сети его фотографий не так уже много, потому что родители старались уберечь его от публичности.

Сыну Зеленского сейчас 12 лет, Александре - 20 лет

В интервью Bild за 2024 год Владимир Зеленский рассказал, что его сын Кирилл часто спрашивает, когда Украина победит в войне, но ему, как и остальным украинцам, он не может назвать конкретные сроки.

"Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу этого обещать и назвать дату. Будь это мой сын, или другие граждане Украины – это неважно", – подчеркнул президент.

Как выглядит дочь и сын Владимира Зеленского

В недавнем интервью также изданию Bild глава государства рассказал, что мало видится со своим наследником, но очень по нему скучает.

"Он прекрасный, милый мальчик. Он скучает по мне и очень грустит, и я тоже. И хотел бы проводить больше времени со мной", – сказал президент Украины.

Согласно информации за январь 2025 года, которую предоставил Владимир Зеленский, его дети остаются в Украине и не выезжали из страны. По его словам, он рад, что они в Украине, хоть и со страхом наблюдает за тем, как они быстро растут.

"Я очень рад, честно скажу, что они в Украине. Это, во-первых, пример другим. Если детей нет на улицах, если мы не видим их глаз, то возникает вопрос, а за кого мы воюем? Мы же воюем за их ценности, так, и за свои, но прежде всего – за будущее наших детей", — отметил Зеленский.

Дети Зеленского остаются в Украине

"Телеграф" писал ранее, как выглядит отец Елены Зеленской и что о нем известно. В сети только одна его фотография.