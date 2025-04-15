Сербии предложили выбрать, кого она любит больше: Путина или ЕС

Сербия уже долгое время пытается дружить и с ЕС, и с Россией

Европейский Союз может не принять Сербию в свой состав, если президент страны поедет на парад к Путину 9 мая. Российские СМИ сообщили, что сербский президент Александар Вучич планирует посетить это мероприятие и даже предоставить военную технику для парада.

Представители ЕС уже предупредили Вучича, что такой визит поставит крест на желании Сербии стать частью Европы. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как сообщается, чиновник МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что Сербия должна понимать — некоторые решения имеют свою цену. И ценой может стать отказ во вступлении в ЕС. Россия очень старается привлечь гостей на свой парад, и для европейцев это будет важной проверкой — Сербия с ними или играет за другую команду.

Главная дипломат ЕС Кая Каллас подтвердила, что министры иностранных дел европейских стран обсуждали эту проблему, пишет издание. Она подчеркнула, что участие в празднованиях 9 мая в Москве не останется без последствий, особенно, когда Россия ведет войну в Европе.

Сербия уже долгое время пытается дружить и с ЕС, и с Россией одновременно. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 2009 году, а в 2012 году стала официальным кандидатом. Но переговоры застряли из-за того, что Белград поддерживает российское вторжение в Украину. Сербия отказалась вводить санкции против России, хотя большинство стран ЕС считают это обязательным условием для новых членов.

У Сербии есть еще одна проблема — Россия владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом страны и не хочет его продавать, из-за чего Белград экономически зависит от Москвы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о протестах в Сербии. Десятки людей ранены и задержаны, Вучич выступил с рядом заявлений.