В каком случае военнослужащие ТЦК могут стрелять в человека и это не будет нарушением

Есть одно главное условие

Нередко в Украине во время мобилизации представители ТЦК и СП нарушают законы, в частности, задержание и доставку лица в военкомат. Юрист объяснил, считается ли нарушением факт, когда работники ТЦК использовали оружие.

По словам юриста Тараса Боровского в эфире Вечір.LIVE, ТЦК может использовать оружие для защиты своей жизни, если на них нападают другие. Оружие категорически нельзя использовать в ответ на словесные оскорбления.

"Каких-то дополнительных привилегий предоставлять, я считаю, не имеет смысла. Если граждане нападают на военнослужащих с целью нанести им какие-либо повреждения, то по этому поводу есть специальная статья в Уголовном кодексе Украины. Она предусматривает более серьезное наказание, чем нападение на обычного гражданина. То есть они и так уже имеют привилегированный статус", — отметил Боровский.

Он также добавил, что против того, чтобы разрешить представителям ТЦК стрелять в нарушителей военного учета. Из-за этого начнутся недоразумения между украинцами и ТЦК и уже не будет видно границы, где были простые оскорбления, а где — право на применение оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда мобилизация в Украине может приостановиться.