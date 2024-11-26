Елки по цене двух чашек кофе: в каких регионах можно дешево купить рождественское дерево

Стоимость лесной красавицы зависит от породы, высоты и качества

В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях стартует продажа елей и сосен, которыми украинцы традиционно украшают свои жилища в зимние праздники.

В этих регионах елки популярного размера стоят приблизительно от полутора до трех с половиной сотен гривен. Об этом Центральный лесной офис сообщает в Facebook.

Сотрудники государственного предприятия "Леса Украины" в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях подготовили к праздничному сезону 26,5 тысячи рождественских деревьев.

"Все сосны и ели выращивают на специальных плантациях, где лесоводы ухаживают и охраняют их. Часть деревьев заготавливают во время рубок формирования и оздоровления лесов. Такой подход не вредит природе, а наоборот, приносит пользу экосистеме", – говорится в публикации.

Отмечается, что во время продажи на деревце крепят бирку со штрих-кодом, свидетельствующую о легальности заготовки и продажи. Проверить подлинность бирки можно на сервисе open.ukrforest.com, введя ее номер.

Можно будет приобрести: сосну обыкновенную, сосну крымскую, ель обыкновенную, ель канадскую. На стоимость влияет порода, высота и качество. Авторы сообщения отмечают, что деревья популярного размера (высотой от 1,5 до 2 метров) обойдутся в сумму от 156 до 330 гривен вместе с НДС.

"Также есть елки в горшках — прекрасное решение для тех, кто заботится об окружающей среде. После праздников дерево можно высадить в саду или во дворе, продлив его жизнь. Такие елки предлагают Смелянский, Корсунь-Шевченковский, Гайсинский и Тульчинский филиалы", – говорится в публикации.

В Центральном лесном офисе сообщают, что уже на этой неделе в филиалах заработают 73 площадки, где можно будет купить главный атрибут рождественских праздников.

Напомним, на украинском рынке продолжают дорожать популярные продукты. Эксперт прогнозирует, что цены на товары могут стабилизироваться к середине декабря 2024 года, однако ближе к Новому году они снова поползут вверх.