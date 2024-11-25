Соскучилась по салюту? Блогерша-"эскортница" с наградой от ГУР рассказала о планах на Новый год

Она собралась в Западную Азию

Украинская блогерша Ксюша Манекен, получившая награду от Главного управления разведки, решила отпраздновать Новый год в Дубае. Она спросила у своих подписчиков в Instagram совета по выбору ресторана.

В частности блогершу интересует, какой именно выбрать ресторан или другое место, где будет лучше всего смотреть на салют. Манекен отметила, что ей уже посоветовали одно место, однако она готова рассмотреть и другие варианты.

Стоит отметить, что скриншот этого сообщения обнародовал Телеграм-канал Harley Quinn. Однако в Instagram блогерши оно недоступно.

Кто такая Ксюша Манекен

Ее настоящее имя – Оксана Волощук. Она известная украинская инстаблогерша (422 тыс. подписчиков), фотомодель, а также занимается брачным бизнесом.

Блогерша на протяжении трех лет занималась эскортом. Об этом она призналась в интервью Анне Олицкой. О том, что блогерша получила награду от ГУР, стало известно в 2023 году. За что именно пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ксюша Манекен показала своего жениха в соцсетях. На видео девушка страстно целуется с любимым на фоне водопада.