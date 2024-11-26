Ялинки за ціною двох чашок кави: в яких регіонах можна дешево купити різдвяне дерево

Вартість лісової красуні залежить від породи, висоти та якості

У Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях стартує продаж ялин та сосен, якими українці традиційно прикрашають свої житла у зимові свята.

У цих регіонах ялинки популярного розміру коштують приблизно від півтори до трьох з половиною сотень гривень. Про це Центральний лісовий офіс повідомляє у Facebook.

Співробітники державного підприємства "Ліси України" у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях підготували до святкового сезону 26,5 тисячі різдвяних дерев.

"Усі сосни та ялини вирощують на спеціальних плантаціях, де лісівники доглядають та охороняють їх. Частину дерев заготовляють під час рубок формування та оздоровлення лісів. Такий підхід не шкодить природі, а навпаки, приносить користь екосистемі", – йдеться у публікації.

Зазначається, що під час продажу на деревці кріплять бірку зі штрих-кодом, що свідчить про легальність заготівлі та продажу. Перевірити справжність бирки можна на сервісі open.ukrforest.com, ввівши її номер.

Можна буде придбати: сосну звичайну, сосну кримську, ялинку звичайну, ялинку канадську. На вартість впливає порода, висота та якість. Автори повідомлення зазначають, що дерева популярного розміру (заввишки від 1,5 до 2 метрів) коштуватимуть від 156 до 330 гривень разом із ПДВ.

"Також маємо ялинки у горщиках — чудове рішення для тих, хто дбає про довкілля. Після свят дерево можна висадити в саду чи на подвір'ї, продовживши його життя. Такі ялинки пропонують Смілянська, Корсунь-Шевченківська, Гайсинська та Тульчинська філії", – йдеться у публікації.

У Центральному лісовому офісі повідомляють, що вже цього тижня у філіях запрацюють 73 майданчики, де можна буде купити головний атрибут різдвяних свят.

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