Укр

Тернопольская ОВА обвинила экс-главу Укрэнерго Кудрицкого в затягивании со строительством защитных сооружений на подстанциях

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Владимир Кудрицкий Новость обновлена 26 ноября 2024, 20:33
Владимир Кудрицкий. Фото Коллаж "Телеграф"

Бывшее руководство Укрэнерго во главе с уволенным Владимиром Кудрицким не смогло вовремя завершить строительство защитных сооружений на подстанции Тернопольской области, которую накануне атаковали российские беспилотники.

Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в эфире телемарафона. Вячеслав Негода отметил, что на объекте, который стал целью атаки, велась работа более полутора лет.

"Это один из ключевых объектов, который мы считали, что нужно серьезно относиться. Он в компетенции Укрэнерго. Мы их не просто просили, мы требовали, чтобы они поскорее завершили это укрытие. Оно завершено так и не было", – рассказал чиновник. .

Напомним, Владимир Кудрицкий был уволен из Укрэнерго на основании собственного заявления за срыв процесса строительства защитных сооружений на критических энергообъектах Укрэнерго.

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