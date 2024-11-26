Тернопольская ОВА обвинила экс-главу Укрэнерго Кудрицкого в затягивании со строительством защитных сооружений на подстанциях

Бывшее руководство Укрэнерго во главе с уволенным Владимиром Кудрицким не смогло вовремя завершить строительство защитных сооружений на подстанции Тернопольской области, которую накануне атаковали российские беспилотники.

Об этом заявил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в эфире телемарафона. Вячеслав Негода отметил, что на объекте, который стал целью атаки, велась работа более полутора лет.

"Это один из ключевых объектов, который мы считали, что нужно серьезно относиться. Он в компетенции Укрэнерго. Мы их не просто просили, мы требовали, чтобы они поскорее завершили это укрытие. Оно завершено так и не было", – рассказал чиновник. .

Напомним, Владимир Кудрицкий был уволен из Укрэнерго на основании собственного заявления за срыв процесса строительства защитных сооружений на критических энергообъектах Укрэнерго.