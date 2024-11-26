Света почти не будет. В Тернопольской области впервые ввели графики включения электричества, а не отключения

О том, что зимой во время регулярных обстрелов украинцы могут оказаться совсем без света или его будут подавать всего на несколько часов в день, говорили еще летом. Впрочем, многим казались эти слова очередными "страшилками". Но атака дронов, произошедшая в Тернопольской области в ночь на 26 ноября, показала, что такое действительно может быть.

Из-за масштабной атаки целая область оказалась на грани блекаута, и здесь были введены графики включений электричества, а не отключений. Об этом сообщили в АО "Тернопольоблэнерго".

В результате российской атаки был разрушен энергетический объект критической инфраструктуры, питавший весь областной центр и почти всю область. По состоянию на обед 26 ноября энергетикам удалось заживить часть потребителей, переключив их на другие линии и системы. Однако большинство без света еще с ночи. Все, что обещают пока, — это включение света всего на 2 часа до конца этих суток.

График включения электроэнергии на 26 ноября

Потребителей разделили на 6 групп, электричество каждой из которых будут включать поочередно. Какова будет ситуация с электроснабжением ночью и в среду, 27 ноября, пока неизвестно.

"АО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО", исходя из сетевых ограничений существующей электрической сети, разработало и вводит график, согласно которому электроснабжение будет выполняться потребителям в определенные часы (согласно очередям, приведенным ниже)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" также писал, что в результате атаки шахедов в Сумах исчез свет. Город оказался в условиях блекаута.